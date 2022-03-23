"Наш маленький украинец": Сидорчук в четвертый раз стал отцом
Капитан Динамо Сергей Сидорчук в непростое для Украины время получил еще одну причину для улыбки.
30-летний полузащитник в четвертый раз стал отцом. Сегодня, 23 марта, у него родился сын.
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Прекрасную новость сам Сергей сообщил в своем Instagram, добавив фото руки младенца. "Добро пожаловать в этот мир, казаче. Наш маленький украинец", – написал Сидорчук.
Заметим, капитан "бело-синих" вместе со своей женой Анной воспитывает уже две дочери (Киру и Николь) и сына (Никиту). Сейчас футболист находится в Румынии и тренируется со Стяуа.
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