"Конечно, всегда приятно забивать голы. Я рад, что снова отличился, но немного расстроен, что команда не завоевала три очка в этом матче. Мой гол? Наш капитан Марко Сапуга, как Андреа Пирло, отдал очень хорошую передачу на Виталика Романа. Виталик прострелил, а я сам остался по центру ворот и сразу пробил. В этом эпизоде почувствовал, что мяч наконец-то должен долететь до меня. Так случилось, что повезло, решил пробить в одно касание, удалось забить гол.

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Сейчас я больше времени провожу на поле, чувствую, что расту с каждым матчем. Меня это радует, думаю, что тренеры это тоже видят. Надеюсь с каждым днем прогрессировать все больше.

Этот футбольный год пока лучший в моей футбольной карьере. Два гола в украинской Премьер-лиге – это хороший показатель. Еще такого у меня было, больше минут играю, поэтому, по-моему, это хороший год для меня. Буду работать, чтобы демонстрировать лучший футбол", – цитирует Карабина пресс-служба Руха.

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