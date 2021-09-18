"Наш футбол не развивается. Не просто так мы проигрываем командам из стран, где 10 лет назад мы не знали, что у них футбол развивается. Просто так ничего не происходит. Наш футбол топчется на месте.

"Де Дзерби что-то говорил о яйцах": Шахтер сравнивают с Динамо после позора в ЛЧ – никаких отмазок и жестокие вердикты

Причины я не хочу раскрывать, потому что меня и так столько всего понавешивали, что не хочется и говорить лишний раз. Но еврокубки и игра сборной – это лакмусовая бумажка, это показатель футбола в стране. Пока, к сожалению...

Кто-то говорит, что мы семимильными шагами движемся вперед, кто-то говорит – мелкими. Но на мой взгляд – мы не двигаемся вперед. Возможно, есть какие-то намеки, но пока я их не вижу", – сказал Севидов в комментарии Tribuna.

Напомним, на неделе в групповом этапе Лиги чемпионов Динамо расписало ничью с португальской Бенфикой, Шахтер с треском провалился в матче с молдавским Шерифом, а Заря в Лиге конференций была розгромнема норвежским Будё-Глимт.

Заря проиграла Будё-Глимту в дебютном матче Лиги конференций – тактический крах луганчан и триумф системы над хаосом