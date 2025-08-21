– В каком настроении команда приехала в Сербию на матч? Вы проводите по два поединка в неделю, имеете много переездов, поэтому в каком физическом и психологическом состоянии находятся игроки?

– Сейчас психологически чувствуем себя уже лучше, ведь немного отошли от матча с Пафосом, потому что провели игру чемпионата против Эпицентра. Настраиваемся завтра на очень непростую игру против Маккаби Т-А. Очень важно выиграть завтрашний поединок и следующий, чтобы пройти в основной этап Лиги Европы.

– Смотрели ли предыдущие матчи соперника? Когда вообще начали за ними наблюдать и изучать их игру? Какое ваше мнение о Маккаби?

– Я смотрел их два матча против Пафоса. Это очень техничная команда, в составе которой есть скоростные игроки. По моему мнению, они ничем не уступают Пафосу. Как я уже сказал, считаю, нас ждут два очень тяжелых матча против них.

– В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов вы забили великолепный мяч Рейнджерс. Ждать ли от вас результативных действий в решающих матчах квалификации на этот раз?

– Я настроен, поэтому ждите, – сказал Пихаленок на на пресс-конференции.

Добавим, что матч Маккаби Тель-Авив – Динамо состоится в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена уже сегодня. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

