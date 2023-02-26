"Это сложная игра. Это тяжелый соперник. Ньюкасл так трудно победить, и это большой комплимент для них, но мы должны найти способ одолеть их, несмотря ни на что. Поэтому мы приложим все усилия.

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Я очень уважаю соперника и то, что делает тренер Эдди Хау. Кроме того, вы видите, что там настоящая команда и хороший командный дух. Так что да, это будет здорово. Игра между двумя действительно хорошими командами.

Возможность выступить на Уэмбли – это яркий момент, как я считаю. Это настоящий театр футбола, отлично подходящий для финала. Возможность поехать туда вдохновляет меня. И конечно, если ты едешь на этот стадион, то хочешь победить. Нас ждет большой день", – рассказал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

Манчестер Юнайтед сыграет против Ньюкасла в финале Кубка английской лиги. Встреча запланирована на 26 февраля. Начало матча в 18:30 по киевскому времени. Отметим, что последний раз "красные дьяволы" выигрывали трофей в 2017 году, когда под руководством Жозе Моуринью победили в Лиге Европы 2016/17. С того момента клуб сменил 5 тренеров и потратил на трансферы около 985 миллионов евро.

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