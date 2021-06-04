"Звание лучшего игрока матча? Конечно, приятно. Спасибо болельщикам. Потому что последние 3-4 недели, даже когда я находился в клубе, знал, что у меня не будет достаточно игрового времени, поэтому я целенаправленно готовился к национальной сборной.

Україна – Північна Ірландія – 1:0 – відео гола

Хотелось показать, доказать главному тренеру и нашим болельщикам, что я нахожусь в достаточно неплохой форме. Не знаю, получилось ли это у меня. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Особенно в решающей стадии нужно забивать голы, но не все сразу. Достаточно долгий период я находился без игровой практики, поэтому тяжело сразу выходить и забивать, показывать яркую игру. Благодарен тренерскому штабу за то, что дают мне играть. Стараюсь отдавать на поле все силы.

Я достаточно тяжело работал все это время, приехал в сборную на два дня раньше. Шевченко попросил меня, чтобы я пробежал здесь определенные тесты. Работал индивидуально. Одно дело – тренироваться, другое – играть матчи. Конечно, было нелегко, за один-два матча, думаю, должен быть готов к Евро и показывать свою лучшую игру.

За каким моментом больше всего жалею? Наверное, во втором тайме, когда я бил с правой, а вратарь отбил. Было ли ощущение, что может завершиться матч со счетом 1:1? Було, но мы старались друг друга поддерживать. Старались друг другу напоминать, что нужно держать концентрацию, нельзя расслабляться, потому что мы помним, нас уже за это наказывали. Все ребята молодцы, отдали много сил. Было много болельщиков, эта победа для них", – сказал Ярмоленко в эфире Футбол 1.

К слову, последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы состоится уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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