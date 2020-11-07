"Мы не можем уйти от психологического давления, и никто не может. Сейчас нет команды в мире, чей путь не тернист. Кто-то немного стабильнее, другие – меньше, но полной стабильности сегодня нет.

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Конечно, психологическую составляющую очень сложно вывести на достойный уровень. Как мы чувствуем себя после Боруссии М? Нехорошо. Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все, для меня Боруссия уже закончилась. Я уже обсудил с футболистами все, что нужно было обсудить в этом поединке. Мы всё проанализировали и обсудили, теперь это – прошлое, как, кстати, и все хорошее, что мы сделали раньше. Это нас не интересует. А интересует нас настоящее, и это настоящее – матч с Динамо", – сказал Каштру в интервью Shakhtar News.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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