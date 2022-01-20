Главный тренер Арсенала Микель Артета заверил, что у его клуба было полное право переносить матч 22-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Были подозрения, что "канониры" умышленно преувеличили свои кадровые потери.

"Мы будем защищать наш клуб зубами и когтями. Не позволим кому-либо позорить наше имя и врать о вещах, которых вообще не было. У нас действительно не было достаточного количества игроков для того, чтобы выпустить полноценный состав, который способен бороться с соперником в матче АПЛ. Это я гарантирую.

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В такой ситуации не может быть победителей. Мы играли, пытались играть в начале сезона, когда матчи других клубов переносили. Нас убивали, а потом говорили: "Не будьте наивными. Если у вас столько отсутствующих футболистов, не выпускайте детей на поле".

А теперь мы добились переноса матча, соблюдая все соответствующие причины, поверьте. Мы знаем, что поступили правильно. Мы сотрудничали с Футбольной ассоциацией и АПЛ, объяснили причину. Думаю, мы были совершенно откровенными", – цитирует Артету ВВС.

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