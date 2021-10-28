Лидер Баварии Томас Мюллер раскритиковал команду за вылет из Кубка Германии после поражения 0:5 от Гладбаха.

"Я не помню подобного провала Баварии в важных матчах. Это трудно осознать. В первом тайме нас разорвали на кусочки от А до Я. Не знаю, переживал ли такое когда-нибудь в футболке Баварии.

Мы должны попросить прощения у фанатов и отдать должное Гладбаху. Все, за исключением Нойера, провалились. Нет никаких оправданий, их невозможно найти. Мы так и не включились.

Конечно, это позор. Мы сидим в раздевалке и просто смотрим друг на друга. Все планы провалились. Команда пыталась как-то вернуться в игру, но не думаю, что болельщики это заметили", – сказал Томас Мюллер в эфире ARD.

Бавария вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала после позорного поражения от Гладбаха со счетом 0:5. Это самое большое фиаско мюнхенцев в истории турнира.

Бавария позорно вылетела из Кубка Германии, пропустив 5 – дикий провал лучшей команды мира и мастер-класс Гладбаха