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"Нас поставили на место", – Пике о поражении от Атлетика

10:10 49 Читати українською
"Нас поставили на место", – Пике о поражении от Атлетика
Жерар Пике / Reuters

Центрбек каталонцев прокомментировал неудачу команды в первом туре Примеры 2019/20.

"На Сан Мамесе всегда сложно играть. Сегодняшний матч поставил нас на место. Мы не были сами собой. С самого начала матча соперник сильно давил на нас, и физически они были лучше, хотя во втором тайме немного подсели.

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В конце концов, победа или поражение зависят от деталей, и сегодня мы едем домой с поражением, которое будет полезным для нас. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона", – цитирует Жерара Пике Movistar.

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В следующем туре Барселона будет принимать Бетис, который занял десятую строчку в прошлом сезоне.

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