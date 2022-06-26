"Могу сказать, что нас покинет группа игроков. Чуть позже мы объявим, кто именно. Некоторые наши футболисты будут продолжать играть в арендах, с другими, как с Нуриевым, по взаимному согласию разорвать контракты. В основном, это легионеры и те футболисты, которые уже находятся в арендах за границей. Они могут там трудоустроиться, и мы им не будем препятствовать.

Колос ожидает возвращения двух футболистов из ВСУ

Нас покинет большая группа игроков, поэтому Колос видоизменится. Без десяти игроков мы не можем выглядеть по старинке. Мы уже ищем футболистов, способных заменить этих ребят. Есть ли конкретика в отношении новичков? Пока все на стадии переговоров. Это все украинцы, по большей части из УПЛ", – поделился Вишняк в интервью Fanday.

Напомним, недавно Колос официально отпустил Анатолия Нуриева в азербайджанский Сабах. Клуб из Ковалевки завершил недоигранный сезон УПЛ 2021/22 на восьмом месте с 24 пунктами.

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