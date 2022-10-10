Как известно, 10 октября вся Украина очнулась от ракетных обстрелов россиянами. Взрывы раздались и в самом сердце столицы – Киеве. Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, захватчики выпустили 75 ракет, из которых 41 сбила ПВО.

"Дуже непросто думати про матч з Реалом, поки країна в небезпеці": Шахтар – про численні обстріли України

Динамо в Instagram сделало сообщение об утренних обстрелах: "Трагический день. Утро 10 октября началось с массированного ракетного обстрела всей Украины со стороны государства-террориста – России. Нас не сломать!"

Добавим, что это уже 229-й день войны, которую россияне развязали против Украины. Оккупанты продолжают терпеть многочисленные поражения, поэтому единственное, чем удается ответить – массово обстреливать гражданские объекты ракетами.