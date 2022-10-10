"Нас не сломать!": Динамо отреагировало на утренние обстрелы Киева
Киевское Динамо вслед за Шахтером публично поддержало украинцев после массированных обстрелов всей территории Украины.
Как известно, 10 октября вся Украина очнулась от ракетных обстрелов россиянами. Взрывы раздались и в самом сердце столицы – Киеве. Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, захватчики выпустили 75 ракет, из которых 41 сбила ПВО.
"Дуже непросто думати про матч з Реалом, поки країна в небезпеці": Шахтар – про численні обстріли України
Динамо в Instagram сделало сообщение об утренних обстрелах: "Трагический день. Утро 10 октября началось с массированного ракетного обстрела всей Украины со стороны государства-террориста – России. Нас не сломать!"
Добавим, что это уже 229-й день войны, которую россияне развязали против Украины. Оккупанты продолжают терпеть многочисленные поражения, поэтому единственное, чем удается ответить – массово обстреливать гражданские объекты ракетами.