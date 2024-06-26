"Работа выполнена, выиграли группу. Ни одна игра не бывает легкой, мы будем подвергаться критике – придется с этим смириться. Мы заняли первое место в группе и показали не лучшую игру.

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Против Словении мы качественнее играли с мячом, сдерживали соперника, очень хорошо защищались – все еще впереди. Мы должны сохранять позитивный настрой и иметь позитив. Знаем, что не были идеальными, но нас не победили в трех матчах", – цитирует Пикфорда BBC.

Заметим, что сборную Англии критикуют за бледную игру на Евро-2024 – только одна победа (над Сербией, 1:0 – прим.), в целом забив 2 гола в 3 матчах.

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