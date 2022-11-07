"ПСЖ – сильный соперник. В этом сезоне у нас уже были серьезные оппоненты в группе. Нас не наградили за идеальный групповой этап, но ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что они столкнулись с нами. Впрочем, до игры еще далеко, впереди чемпионат мира.

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Сегодня нет смысла думать о Париже. Пока у нас есть Вердер, потом Шальке, а затем чемпионат мира. Мы пока не будем говорить о матчах с ПСЖ", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.

Напомним, Бавария набрала максимальные 18 очков в группе с Интером, Барселоной и Викторией, однако это не помогло избежать серьезного соперника на стадии 1/8 финала ЛЧ. Первые поединки состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта.

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