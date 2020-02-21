"Нас использовали": наставник Леганеса раздражен трансфером Брейтуэйта в Барселону

Главный тренер Леганес Хавьер Агирре прокомментировал переход Мартина Брейтуэйта в Барселону посреди сезона.

"Как по мне, нас использовали. Вот так мы говорим в Мексике. Мы даже не могли повлиять. Но как есть, так есть, все нормально. Барселона все сделала в рамках регламента. Они никого не обманули. Каждый может сделать те выводы, которые ему хочется.

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Подпишем ли свободного агента на замену Брейтуэйту? Генеральный директор клуба должен проинформировать меня, когда поступит ответ от Федерации футбола, позволят ли нам кого-то подписать. Пока ответа нет, мне приходится ждать. В плане качества и количества я доволен тем, что у меня есть. Все остальное – спекуляции.

Не знаю, что Брейтуэйт может дать Барселоне. Там знают, зачем его пригласили. Я сказал ему то же, что и другим игрокам, которые покидали нас. Пожелал удачи и сказал, что я всегда буду его другом", – поделился Агирре в комментарии AS.

Напомним, Барселона приобрела Брейтуэйта в экстренном порядке в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 18 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2024 года.

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