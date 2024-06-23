Главный тренер Венгрии Марко Росси считает, что арбитры не одинаково судят матчи с участием его команды и грандов.

"Я ожидаю того же, чего всегда ожидал от всех судей: что они будут последовательны с первой и до последней минуты. К сожалению, голландский арбитр не был таким в нашем матче с Германией. Вот и все.

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Я не ищу оправданий. Если бы перед первым голом Германии был свисток в моменте, то они, вероятно, все равно выиграли бы, потому что они забили еще один гол во втором тайме. Дело не в этом.

Суть в том, что на таком турнире, особенно с использованием ВАР, статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же как Германию, Англию или Италию", – цитирует Росси The Guardian.

Напомним, Венгрия в заключительном туре группового этапа сыграет против Шотландии. Сейчас у команды Марко Росси занимает четвертую строчку с нулем баллов.

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