Главный тренер Арсенала Микель Артета перед очным противостоянием с Челси вспомнил негатив, который вылился на команду после поражения от Брэнтфорда в первом туре (0:2).

"Мы знали это с самого начала. Нужно провести 38 матчей против всех команд в сезоне. Все дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе.

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Просто хочу, чтобы меня окружали конструктивные люди. Я знаю, что кое-кто хочет нас похоронить, попробовать нас критиковать. Но нам это неинтересно. У нас много позитива и энергии. Я полностью сосредоточен на том, как найти способ обыграть Челси. Мы способны на это, поскольку уже делали это.

В моменты, когда царит негатив, болельщики нужны больше, чем когда-либо. Они всегда были с командой, я не сомневаюсь, что в воскресенье они будут поддерживать нас", – цитирует Артета ESPN.

К слову, лондонское дерби с Челси состоится уже завтра, 22 августа. Стартовый свисток на Эмирейтс прозвучит в 18:30.

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