Полузащитник Миная Василий Пыняшко верит в успех своей команды в матче 17-го тура УПЛ против действующего лидера.

"Для нас будет большим плюсом то, что нас будут недооценивать. Мы внизу турнирной таблицы. Для нас это мотивация, каждый хочет проявить свои лучшие качества. Я после болезни только подхожу к своим лучшим кондициям.

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Все будут биться до последнего. Тренер нам говорит, что можно играть со всеми. Как показал кубковый матч Шахтера с Агробизнесом, нужно стараться, биться и терпеть, а дальше все определится на футбольном поле", – цитирует Пыняшко сайт ТК Футбол.

К слову, противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00.

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