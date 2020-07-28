Народная команда Карпаты может появиться во Второй лиге

"Карпаты подали документы на лицензирование в Первую лигу, но в этих документах не указали никаких возможностей отсрочки долгов. Особого интереса в том, чтобы получить лицензию для участия в Первой лиге Карпаты не проявили. Выдаст УАФ или не выдаст – это вопрос.

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Команда Галич-Бурштын уже подала документы на лицензирование до Второй лиги. Вполне вероятно, что она получит эту лицензию. Насколько я понимаю, это команда, в которой тренерский штаб будет формировать нынешний совладелец Карпат Олег Смалийчук.

Он сам родом из Галича, и сомневаюсь, что не имеет отношения к этой команде. Также существует такая история, что эта команда со временем будет переименована в Народную команду Карпаты, переедет во Львов и будет играть на стадионе Украина.

Насколько это законно – оценивать УАФ. Если Галич-Бурштын не получит лицензию, то будет попытка другой команды из Западной Украины сделать такую ​​комбинацию.

Это такая же комбинация, как Верес – Львов. Но они все равно не смогут использовать эмблему и историю Карпат", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Карпаты не смогли доиграть сезон УПЛ из-за недостаточного финансирования и по итогам турнирной таблицы заняли последнее место.

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