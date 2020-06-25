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"Наркотиков не было, но алкоголь ...": Снейдер – о своей дружбе с "зеленым змием" во времена выступлений за Реал

14:32 - Читати українською
"Наркотиков не было, но алкоголь ...": Снейдер – о своей дружбе с "зеленым змием" во времена выступлений за Реал
Снейдер в Реале / Reuters

Бывший хавбек сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вспомнил психологические проблемы после перехода в мадридский Реал.

"Я был молод, ценил успех и внимание. Но там, видимо, что-то пошло не так. Наркотиков не было, но алкоголь и рок-н-ролл... Я привык жить как звезда.

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Тебя любят как игрока Реала. Мадрид – все, что вы едите, покрыто слоем любви. Вы ходите по улице, тратите тысячи евро и платите людям за развлечения. Не могу сказать, что я никак не ограничивал себя. Я играл достаточно хорошо, но все говорили, что я мог бы делать это еще лучше", – цитирует отрывок из автобиографии Снейдера AS.

Напомним, хавбек присоединился к Реалу из Аякса в 2007-м, однако задержался в Мадриде лишь на два года.

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Испания Уэсли Уэсли Снейдер Реал Мадрид Реал Мадрид
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