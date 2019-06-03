Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб

Рауль Браво та Карлос Аранда обрали темній бік. Один з них зрадив великого Дель Боске.

Вони були поганими хлопцями кантери мадридського Реала. Обоє познайомились на початку нульових у старенькій академії "бланкос", де пліч-о-пліч торували собі шлях у дорослий футбол. Обоє мріяли про велику кар'єру на Бернабеу, однак лише одному судилось ненадовго стати повноцінною бойовою одиницею першої команди королівського клубу. Влітку 2002-го Карлуш Кейруш викликав Браво на передсезонні збори, а вже через рік вихованець Ла Фабріки міг похвалитись званням основного півзахисника, провівши 32 поєдинки у Прімері. Аранді пощастило трохи менше. Покинувши Мадрид, він більше десяти разів змінював клубну прописку.

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Майже через два десятиліття старі добрі "амігос" знову нагадали про себе... і краще б цього не сталось. Браво та Аранда виявились головними підозрюваними у спецоперації іспанської поліції з облави на організаторів договірних матчів. "Вони запроторили за грати невинних людей", – бідкались колишні гравці, покидаючи стіни мадридської в'язниці під заставу в 100 тисяч євро.

¡CASO AMAÑOS! RAÚL BRAVO SALDRÁ de la CÁRCEL tras pagas 100.000 euros y ARANDA seguirá en prisión. #JUGONES pic.twitter.com/uKU99v038L — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 31 травня 2019 р.

Після того, як обох тимчасово випустили на волю, іспанська преса взялась самотужки розслідувати гучну справу, розкопавши чимало шокуючих фактів. "Чому їх не затримали раніше?", – дивується старий знайомий кантеранос Реала, який попросив не розголошувати власне ім'я через страх фізичної розправи. "Аранда і його родичі завжди потрапляли у скандальні історії. Якось батьки Карлоса покидали власний будинок з торбами грошей. Вже тоді їх почали підозрювати", – додає анонім.

Можлива причетність Аранди до брудної гри не стала великою сенсацією у Ель Пальо, де на нього зареєстровані дві букмекерські контори. Ті, хто знають Карлоса, розповідають про важке дитинство майбутнього футболіста: "Його матір вживала наркотики і померла, коли малому було лише 9 років. На щастя, ним опікувалися бабуся з дідусем. Це були хороші люди. Батько Карлітоса рано покинув сім'ю, вони майже не підтримували зв'язок".

Перші проблеми з законом Аранда отримав у 15-річному віці, поцупивши мотоцикл. Юнак хотів продати транспортний засіб, щоб на виручені кошти придбати, увага, окуляри (!) для власної дівчини. Хоча цей доволі абсурдний вчинок не завадив обдарованому футболісту потрапити в академію Мадрида. Дель Боске завжди у нього вірив. "Я дізнався, що зробив Карлос, але вирішив залишити його в кантері. Якби ми викинули його на вулицю, він ризикував би перетворитись на злочинця", – пригадав легендарний тренер інцидент з власним учнем у інтерв'ю El Pais.

Погана компанія та складний характер неодноразово приводили молодого Аранду у відділок. Перестрілки, затримання з наркотиками, напад на поліцейського – це лише неповний список серйозних правопорушень, через які йому доводилось спати у холодній камері. Декілька років потому близькі друзі Карлоса звинувачувались у брутальному вбивстві на пляжі Малаги, однак сам футболіст залишався незворушним: "Ви не можете мені вказувати, що робити. Ви – не мій брат".

Його "брат", як любив повторювати сам Аранда, це – Рауль Браво. Обоє не лише формувались у молодіжних командах Реала, але й тісно спілкувались поза межами футбольного поля. Карлос, зокрема, частенько навідувався до грецького маєтку свого друга, коли той захищав кольори Олімпіакоса. "Солодка парочка" могла тижнями ніжитись під гарячим середземноморським сонцем на приватній яхті Браво. Подейкують, що вони спускались на берег лише заради того, щоб поповнити запаси випивки. До слова, тоді ж Рауль мав певні проблеми з Ернесто Вальверде, який намагався приборкати свого недисциплінованого співвітчизника за допомогою штрафів.

Браво практично у всьому наслідував Аранду, якому один з клубів Прімери прописав спеціальну клаусулу щодо миттєвого розірвання контракту через можливу бійку. А хвилюватись, насправді, було за що. Перебуваючи у Ла Фабріці, Карлос підняв руку на тренера воротарів мадридського клубу – легендарного Пако Буйо. Натомість Альбасете не стерпів регулярних нічних походеньок скандального андалусійця, виставивши його за двері.

Аранда лише дивом уникнув тюремного ув'язнення після того, як в рамках "операції Чаво" (2007) спецпризначенці вилучили у людей з найближчого оточення скандального гравця 41 кілограм наркотиків. Попри декілька днів за гратами йому вдалось вийти сухим з води. У правоохоронців банально не вистачило доказів – друзі відмовились здавати "брата" навіть попри пом'якшувальні обставини, а свідків банально налякали до чортиків.

На договірних матчах наші (анти)герої начебто також заробляють не від сьогодні. Міцний за мірками Терсери футбольний клуб Ель Пальо практично завжди боровся за підвищення у класі, поки з радою директорів не почали пов'язувати Аранду. Його ім'я не фігурувало у офіційних паперах, однак він якимось чином впливав на рішення керівництва, пише Marca. Результати команди у тому сезоні суттєво погіршились, а ознаймолені з ситуацією експерти кивали пальцем саме на Карлоса, мовляв, тут не все чисто.

У 2015 році під підозрою опинився поєдинок Кастільйон – Альсіра. Колишній футболіст Леванте, який перебував у близьких стосунках з Браво та Арандою, запропонував гравцеві Альсіри 3 тисчі євро, щоб той допоміг забезпечити необхідний результат. Регіональна ліга Валенсії була переповнена схожими випадками. Зловмисники навіть створили спеціальний додаток для особистої переписки, який не передбачав знімок екрану. Крім цього, усі повідомлення між організаторами "договірняків" миттєво видалялись, що неймовірно ускладнило роботу правоохоронців.

Браво затримали у його розкішному валенсійському особняку з коробками, напакованими грошима. Він перебував у компанії своєї дружини і доньки, не перешкоджаючи представникам Цивільної Гвардії. Повісивши бутси на цвях, представник славетної мадридської Ла Фабріки відкрив агентство з продажу нерухомості. Саме наявністю власного бізнесу Рауль пояснив майже аномальні статки.

Аранда також осів у рідних пенатах. Щоранку він бігає по розжареному піску Ель Пальо, більша частина якого контролюється його родиною, і смакує прохолоджувальними напоями. Принаймні так було до "чорного вівторка", коли іспанська поліція розпочала "Операцію Ойкос". Той факт, що обох футболістів випустили під заставу, не знімає з них обвинувачень. Екс-гравці Реала досі ризикують загриміти до в'язниці. Далі буде...

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