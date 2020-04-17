"Направляли автомат прямо в лицо": легионер Таврии – об оккупации Россией и страх, которого не забудет никогда

Бывший полузащитник Таврии Густав Свенссон вспомнил свой опыт выступлений за украинский клуб.

"Я зашел в интернет и прочитал, что Путин дал указание россиянам захватить Крым. И вот тогда началась паника. Внезапно они закрыли аэропорт, но я сказал клубу, что мне должны выделить машину с водителем, чтобы помочь мне и моей семье покинуть Крымский полуостров. В раздевалке команды царила ужасная и беспокойная атмосфера. Несколько иностранных игроков тоже захотели поехать, поэтому мне пришлось вернуться к руководству клуба и сказать, что им нужно сменить машину на автобус, где всем хватило бы места.

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Удивительно, но руководители Таврии не ставили нам никаких вопросов. Они устроили все буквально за несколько часов и очень помогли всем нам в той ситуации. Я вернулся в квартиру, чтобы забрать свою девушку и ее родителей, но большую часть собственности мы оставили там, в той съемной квартире.

Нам выделили автобус, а сотрудник клуба, который отвечал за безопасность, выдал какие-то полицейские карточки для выезда из Симферополя. Все было как в кино. Мы выехали из города поздно вечером, а российская полиция к тому времени уже установила блокпосты. Они были повсюду. Эти люди стояли у бочек из-под масла, в которых что-то горело, а они грелись. Мы внутри автобуса могли видеть их лица – все были вооружены. Они остановили нас и зайдя в автобус с оружием, направляли свет на каждого: "Кто вы и зачем едете сюда?". На насс направляли автомат прямо в лицо, и мы должны были показать документы и попытаться найти общий язык с ними. Я старался вести себя как можно тише, чтобы не вызвать лишнего беспокойства.

Этот страх я никогда не забуду. В конце концов, я очень благодарен Таврии за то, что они помогли нам в той ситуации покинуть Симферополь. Ближайший международный аэропорт, который располагался в Днепропетровске, также был закрыт, поэтому нам пришлось ехать в Донецк. Это более 500 километров, поэтому в дороге каждом пришлось немало подумать над тем, что происходит вокруг", – цитирует Свенссона издание Sport.ua.

Напомним, Густав перешел в Таврию в 2012 году из турецкого Бурсаспора. Украину шведский легионер покинул в 2014-м.

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