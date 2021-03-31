Люксембург не смог сдержать Португалию в 3 туре отбора на ЧМ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хозяева сенсационно вышли вперед на 30 минуте – Жерсон Родригес головой "подрезал" подачу Синани. Гол форварда Динамо только разозлил Португалию. Еще до перерыва чемпионы Европы отыгрались усилиями Жоты.

Португалия в тяжелом матче победила Люксембург – "селесао" возглавили группу А, Жерсон Родригес снова забил

Во второй половине фаворит забрал свое. Криштиану Роналду отметился первым голом в отборе на ЧМ, а Жоау Палинья закрепил преимущество пиренейцев – 1:3.