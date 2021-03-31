Напрасный подвиг Жерсона в видеообзоре матча Люксембург – Португалия – 1:3
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Люксембург не смог сдержать Португалию в 3 туре отбора на ЧМ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
30’ Жерсон Родригес
86’ Максим Шано
Диогу Жота 45+2’
Жоау Палинья 80’
30’ Жерсон Родригес
45+2’ Диогу Жота
80’ Жоау Палинья
86’ Максим Шано
Хозяева сенсационно вышли вперед на 30 минуте – Жерсон Родригес головой "подрезал" подачу Синани. Гол форварда Динамо только разозлил Португалию. Еще до перерыва чемпионы Европы отыгрались усилиями Жоты.
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Во второй половине фаворит забрал свое. Криштиану Роналду отметился первым голом в отборе на ЧМ, а Жоау Палинья закрепил преимущество пиренейцев – 1:3.
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