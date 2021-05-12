Первый тайм не предвещал беды для каталонцев. На 25-й минуте Лионель Месси в падении с лета результативно замкнул прострел Альбы. А на 34-й быстрая атака "блаугранас" завершилась пасом Дембеле на Педри, который пробил с линии вратарской в одно касание.

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Но хозяева шокировали Барсу двумя голами в течение трех минут на старте второй половины. Сначала Гонсало Мелеро после навеса Мирамона со второго этажа переиграл тер Штегена, а затем Хосе Луис Моралес разыграл образцовую стеночку с Рохером и попал в дальний угол.

Барселона оправилась за пять минут, когда Усман Дембеле воспользовался несогласованностью защитников "лягушек" и уложил мяч в девятку. Последнее слово, однако, было за Леванте: Тоньо накрутил Деста и прострелил вдоль ворот, и Серхио Леон замкнул ближнюю штангу – 3:3!

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