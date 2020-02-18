"Напрасно Хачериди считают неумным": Блохин рассказал забавную историю об экс-защитнике Динамо

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Олег Блохин рассказал об особенностях поведения экс-защитника "бело-синих" Евгения Хачериди.

"Все считают Евгения неумным. Напрасно. У "Хачика" очень хорошо голова работает. Другое дело, что он немножко... даже слово не могу подобрать.

"Милевского не хочу обсуждать – слишком много чести": Блохин жестко раскритиковал бывшего подопечного

Ему говорят: "Надевай щитки, штраф будет", а он не надевает и платит штраф. Ладно, если раз-два не надел – он же постоянно, и постоянно платит. Другой человек уже сказал бы: "Мне уже надоело, надену я эти щитки". Или жена сказала: "Сколько ты штрафа заплатил, я бы уже что-то купила на эти деньги". А он объяснял это тем, что забыл", – сказал Блохин в эфире шоу ТаТоТаке.

Напомним, Хачериди выступал под руководством Блохина в Динамо с 2012 по 2014 год, а также в сборной Украины. Сейчас 32-летний футболист защищает цвета белорусского Динамо Брест.

Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матче