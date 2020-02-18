"Напрасно Хачериди считают неумным": Блохин рассказал забавную историю об экс-защитнике Динамо

Ему говорят: "Надевай щитки, штраф будет", а он не надевает и платит штраф. Ладно, если раз-два не надел – он же постоянно, и постоянно платит. Другой человек уже сказал бы: "Мне уже надоело, надену я эти щитки". Или жена сказала: "Сколько ты штрафа заплатил, я бы уже что-то купила на эти деньги". А он объяснял это тем, что забыл", – сказал Блохин в эфире шоу ТаТоТаке.
Напомним, Хачериди выступал под руководством Блохина в Динамо с 2012 по 2014 год, а также в сборной Украины. Сейчас 32-летний футболист защищает цвета белорусского Динамо Брест.