"Лунин в этом матче мне напомнил его выступления за Реал в прошлой Лиге чемпионов, когда был сломан Куртуа. Андрюха очень уверенно, хладнокровно и спокойно действовал в воротах. Именно этой уверенности ему не хватило летом на Евро в злосчастной игре против Румынии. Сейчас Лунин – номер 1 в сборной Украины", – сказал Милевский в интервью Sport-Ехргеѕѕ.

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В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 10 матчей за Реал, пропустил 13 голов, в четырех поединках сыграл "на ноль". Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

К слову, сборная Украины победила Бельгию (3:1) в первой игре плей-офф Лиги наций. Ответный матч состоится 23 марта в Генке. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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