"Конечно, можно считать, главным героем встречи стал Канте, который забил шесть мячей. Но стоит отдать должное всей команде – Ребята хорошо взаимодействовали и обеспечивали нападающего качественными передачами, чтобы он мог реализовывать моменты.

Форвард Шахтера забил 6 голов в ворота Карпат – видео шоу лучшего бомбардира сезона с нереальными цифрами

В таких условиях трудно кого-то выделить индивидуально, потому что каждый, кто вышел на поле, внес свой вклад в победу. Действительно, были великолепные передачи на нападающего, который очень хорошо пользовался своими возможностями – независимо от позиции, в которой оказывался с мячом. Канте – качественный форвард, который предоставляет нам много вариантов впереди, умеет играть спиной к воротам, корпусом прикрывать мяч и эффективно взаимодействовать с полузащитниками. Он напоминает Траоре и Джулиуса Ахахову своими скоростными и техническими качествами, а также отличается хорошей игрой головой. На самом деле Канте – очень качественный исполнитель", – цитирует Белика официальный сайт Шахтера.

Напомним, что 18-летний форвард из Гамбии Мохамаду Канте устроил настоящий бенефис, оформив гекса-трик – сразу шесть забитых мячей в последнем поединке против Карпат (6:0). Форвард присоединился к Шахтеру в июле 2025 года. В новом сезоне Канте в целом наколотил уже 8 мячей за 3 тура.

