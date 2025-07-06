"Стадион больше напоминает поле для гольфа, так что здесь можно играть, забивая мяч в лунку. Трава очень коротко подстрижена. Но это не то, к чему мы привыкли в Бундеслиге и на двух других стадионах.

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Полив был недостаточным, я бы так сказал, потому что для этого просто нет необходимого оборудования. Когда газон слишком сухой, играть невозможно. Мяч прилипает к полю.

Мы играли дважды в Цинциннати. Первый раз было 12 часов дня. Второй раз было 3 часа дня, и температура на поле была около 45 градусов (113 градусов по Фаренгейту). Когда температура 45 градусов, это не удивительно. Но очень тяжело, хотя приходится играть.

Я бы предложил – мое предложение, чтобы время начала было чуть позже. Так интенсивность будет намного выше. И как болельщик, как зритель, вы хотели бы видеть интенсивный, агрессивный, футбол. Поэтому, когда слишком жарко, тогда трудно играть в такой футбол.", – цитирует Ковача ESPN.

Напомним, Боруссия Д проиграла Реалу (2:3) в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025. Команды играли на стадионе Метл-Лайф в Нью-Джерси.

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