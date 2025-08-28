Голкипер Гримсби Кристи Пим после победы над Манчестер Юнайтед признал, что результат вызвал у него смешанные эмоции.

Во втором раунде Кубка английской лиги произошла громкая сенсация – Гримсби выбил Манчестер Юнайтед в серии пенальти. Команда из четвертого дивизиона победила 12:11 в серии пенальти, Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

"Футболисты МЮ четко сказали это": Аморим шокировал разговором об отставке – не выдержал после фиаско от команды 4 лиги

Одним из главных героев встречи стал вратарь Кристи Пим, который отразил удар соперника и помог своей команде пройти дальше.

После игры голкипер, который сам поддерживает Манчестер Юнайтед, поделился впечатлениями в разговоре со Sky Sports: "Я болею за Манчестер Юнайтед, поэтому наполовину я злой. Ну ладно – именно для этого и играют в футбол. Для таких ночей. Это гениально. В пенальти я должен был бы действовать лучше, правда? Мне удалось отбить один удар, держать нас в игре, а ребята сделали остальное. Это прекрасно".

Гримсби теперь будет готовиться к третьему раунду турнира, где встретится с Шеффилд Уэнсдей. Команда стала одним из лишь двух представителей четвертой лиги, которые остались в розыгрыше. Другим участником является Кембридж Юнайтед, что сыграет против Фулхэма.

"I'm a Man United fan so I'm half fuming to be honest"



Christy Pym and Charles Vernam react to a historic win for Grimsby Town pic.twitter.com/ViJned0y8P — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 27, 2025

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги