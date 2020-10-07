Игрок сборной Польши не получил места даже в заявке "партенопейцев" на Серию А 2020/21.

Ювентус – Наполи: гости не явились на поединок Серии А

Наполи решил наказать Милика, который не хотел подписывать новый контракт и требовал переход в другой клуб, предполагает Football Italia. Нападающего сватали в Рому, Ювентус и Тоттенхэм, но ни один из претендентов так и не согласовал трансфер. Теперь поляк рискует остаться без футбола до января, когда откроется новое окно.

Добавим, что 26-летний Милик был важным игроком Наполи в прошлом сезоне – 14 голов в 35 матчах.

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