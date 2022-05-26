Наполи завершил трансферы защитника Хетафе и хавбека Фулхэма
26 мая 23:50 - Читати українською
Неаполитанский клуб уже может похвастаться работой на трансферном рынке.
"Голубые" выкупили у Фулхэма контракт Андре Замбо-Ангиссы после сезона аренды, информирует пресс-служба клуба. По неофициальной информации, на трансфере англичане заработали 15 млн евро.
Астон Вилла усилилась ведущим защитником Севильи
А вот полноценным новичком стал Матиас Оливера. Наполи купил защитника у Хетафе за идентичную сумму. Уругваец в этом сезоне отыграл в Примере 32 поединка, в которых отличился голом и тремя ассистами.
Напомним, команда Лучано Спаллетти завершила кампанию Серии А на третьей строчке, обеспечив себе место в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter