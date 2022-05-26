Неаполитанский клуб уже может похвастаться работой на трансферном рынке.

"Голубые" выкупили у Фулхэма контракт Андре Замбо-Ангиссы после сезона аренды, информирует пресс- служба клуба . По неофициальной информации, на трансфере англичане заработали 15 млн евро.

Астон Вилла усилилась ведущим защитником Севильи

А вот полноценным новичком стал Матиас Оливера. Наполи купил защитника у Хетафе за идентичную сумму. Уругваец в этом сезоне отыграл в Примере 32 поединка, в которых отличился голом и тремя ассистами.