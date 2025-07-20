Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с Беукемой. Согласно VI, этот трансфер обошелся действующим чемпионам примерно в 30 млн евро. Таким образом, впервые в истории Наполи в составе команды будут находиться одновременно два нидерландца – Беукема и Ноа Ланг. Оба, что примечательно, новички.

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Беукема провел два очень сильных сезона в составе Болоньи и помог команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, а также выиграть Кубок Италии. В услугах Сэма были заинтересованы также другие гранды Серии А, включая Рому, но защитник выбрал Наполи.

В середине 2023 года Болонья заплатила за игрока АЗ почти 8 млн евро. В общей сложности он провел восемьдесят матчей за "россоблу" и забил два гола.