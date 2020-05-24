Наполи запланировал грандиозную распродажу на 200 миллионов

В Неаполе перестраивают всю команду: Кулибали, Алан, Милик и Гулам могут сменить прописку.

Наполи летом продаст Калиду Кулибали, Фаузи Гулама, Аркадиуша Милика и Аллана, информирует Sky Sport Italia. Неаполитанцы хотят выторговать 200 миллионов евро на перестройку команды.

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В клубе якобы понимают, что завершилась старая эпоха и пришло время перемен. Новым проектом будет руководить Дженнаро Гаттузо, которому подготовили долгосрочный контракт.

На Кулибали претендуют МЮ, ПСЖ и Ливерпуль – Наполи оценивает его в 90 млн. Аллан находится на радаре ПСЖ. Милика точно продадут (фаворит – Ювентус), поскольку он не договорился о новом контракте. А вот Дрис Мертенс останется в клубе, пролонгировав сотрудничество.

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