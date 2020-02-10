Наполи заинтересовался тренером Малиновского – известны еще два кандидата на замену Гаттузо

Лишь недавно Дженнаро Гаттузо возглавил Наполи, однако кресло главного тренера уже покачивается.

Неаполитанцы уже начали поиски потенциального кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

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В шорт-лист Наполи попал наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини, руководитель Вероны Иван Юрич и известный итальянский специалист Лучано Спаллетти, который сейчас остается без команды.

Действующий контракт Дженнаро Гаттузо с "партенопейцами" рассчитан до завершения нынешнего сезона. После 23-х туров Серии А Наполи расположился на 11-й строчке, отставая от Интера на 24 очка.

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