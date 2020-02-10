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Наполи заинтересовался тренером Малиновского – известны еще два кандидата на замену Гаттузо

10 февраля 23:52 12 Читати українською
Наполи заинтересовался тренером Малиновского – известны еще два кандидата на замену Гаттузо
Дженнаро Гаттузо и Джан Пьеро Гасперини / Фото SpazioMilan

Лишь недавно Дженнаро Гаттузо возглавил Наполи, однако кресло главного тренера уже покачивается.

Неаполитанцы уже начали поиски потенциального кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

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В шорт-лист Наполи попал наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини, руководитель Вероны Иван Юрич и известный итальянский специалист Лучано Спаллетти, который сейчас остается без команды.

Действующий контракт Дженнаро Гаттузо с "партенопейцами" рассчитан до завершения нынешнего сезона. После 23-х туров Серии А Наполи расположился на 11-й строчке, отставая от Интера на 24 очка.

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