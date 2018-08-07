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Наполи забил 3 гола Боруссии Д в товарищеском матче

22:44 38 Читати українською
Наполи забил 3 гола Боруссии Д в товарищеском матче
Наполи – Боруссия Д – 3:1

Наполи в товарищеском матче легко обыграл дортмундскую Боруссию.

Подопечные Карло Анчелотти уверенно разобрались с бывшей командой Андрея Ярмоленко. Милик вивел Наполи вперед уже на седьмой минуте. Поляк нанес мощный удар из-за пределов штрафной, с которым не сумел справиться голкипер Боруссии Бюрки. Никола Максимовичи после розыгрыша углового удвоил преимущество "партенопейцев".

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После перерыва Боруссия смогла сократить отставание в счете. Максимилиан Филипп воспользовался ошибкой защитников Наполи. Но в компенсированное арбитром время Хосе Кальехон снова укрепил преимущество своей команды. Испанец эффектно закрутил мяч в дальний угол ворот "шмелей"

Товарищеские матчи

Наполи – Боруссия Д – 3:1

Голы: Милик, 7, Максимович, 29 Кальехон, 90+1 – Филипп, 65

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Наполи Наполи Товарищеские матчи Мир Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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