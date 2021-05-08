В рамках 35-го тура итальянской Серии А было проведено несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 35-й тур

Специя – Наполи – 1:4

Голы: Пикколи, 64 – Зелински, 16, Осимхен, 23, 44, Лосано, 80

Удинезе – Болонья – 1:0

Голы: Де Пауль, 23

Интер – Сампдория – начало в 19:00

Фиорентина – Лацио – начало в 21:45

Наполи на выезде встречался со Специей. Еще до перерыва неаполитанцы сумели оформить себе разгромое преимущество в счете. Сначала их вывел вперед Зелински, который замкнул передачу Ди Лоренцо с острого угла, а на 26-й и 44-й по голу в свой актив записал Осимхен.

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На 64-й минуте хозяева сумели отквитать один гол – отличился Пикколи. Однако, это оказалось все, на что были способны игроки Специи. Под занавес поединка еще один положил Лосано, и финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу Наполи, благодаря которой подопечные Гаттузо поднялись на вторую строчку чемпионата. Специя так и осталась в шаге от зоны вылета.

Удинезе в родных стенах принимал Болонью. В середине первой половины встречи хозяева открыли счет - Где Пауль ворвался в штрафную соперников, и мощно пробил в правый угол ворот. Подопечные Михайловича пытались навязывать борьбу, однако до перерыва серьезных моментов создать не смогли.

На 69-й минуте наставник гостей бросил в бой свежие силы, и играть они начали несколько лучше. Уже под занавес поединка рефери назначил 11-метровый в пользу Болонье. Этот шанс не упустил Орсолини, который уверенно его реализовал. В итоге - боевая ничья.

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