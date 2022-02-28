До перерыва острее был Лацио. Первый шанс возник у Осимхена, но затем моменты создавали хозяева. Луис Альберто не забил сам, но вырезал классный пас на Иммобиле. Чиро тоже не забил. Ни в этом эпизоде, ни в следующем. Два момента имел Милинкович-Савич, однако и ему не хватило точности.

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Во втором тайме Наполи заиграл активнее и превратил одну из своих атак в гол. Инсинье перед штрафной нашел момент для удара и положил мяч точно в угол. Позже капитан гостей забил еще раз, но судьи отменили гол из-за офсайда.

Лацио пытался отыграться, хотя Наполи все контролировал. Лишь под занавес встречи у римлян возник шанс сравнять счет после стандарта. Педро сыграл на подборе – испанец в касание, не опуская мяч на землю, забил.

Шло к ничьей, но в компенсированное время Фабиан Руис повторил трюк Инсинье и низом издали пробил точно в угол. Наполи вырвал победу, набрал 57 очков и вышел на первое место Серии А (обогнав Милан по дополнительным показателям).

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