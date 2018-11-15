Наполи выкупит у Арсенала Оспину

Голкипер Арсенала, который выступает в аренде за Наполи, скоро станет полноценным игроком неаполитанского клуба.

По информации La Repubblica, Наполи стремится сохранить у себя колумбийского вратаря после завершения действия арендного соглашения. Итальянский клуб выкупит у Арсенала контракт Оспины за 3,5 млн евро.

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Отметим, что Наполи арендовал у Арсенала вратаря после Мундиаля в России. В этом сезоне в составе Наполи Давид сыграл 11 матчей и пропустил 14 голов.

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