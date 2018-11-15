toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Наполи выкупит у Арсенала Оспину

06:30 7 Читати українською
Наполи выкупит у Арсенала Оспину
Давид Оспина / АFP

Голкипер Арсенала, который выступает в аренде за Наполи, скоро станет полноценным игроком неаполитанского клуба.

По информации La Repubblica, Наполи стремится сохранить у себя колумбийского вратаря после завершения действия арендного соглашения. Итальянский клуб выкупит у Арсенала контракт Оспины за 3,5 млн евро.

Наполи сделал запрос Дженоа по Пьонтеку

Отметим, что Наполи арендовал у Арсенала вратаря после Мундиаля в России. В этом сезоне в составе Наполи Давид сыграл 11 матчей и пропустил 14 голов.

Топ-5 самых ожидаемых трансферов зимы: Дембеле надоел Барселоне, Погба хочет к Роналду, сенсационный камбэк Ибры

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Давид Оспина Давид Оспина Арсенал Арсенал Наполи Наполи Италия Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
19
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук