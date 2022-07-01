Грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешел в Серию А.

Наполи оформил трансфер Кварацхелии из батумского Динамо, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний грузин подписал контракт на пять лет.

Сумма трансфера не разглашается, но итальянская пресса писала о 10 миллионах евро. Хвича стал вторым летним новичком Наполи после Оливейры.

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Кварацхелия последние три года выступал за российский Рубин, но после начала войны воспользовался правилом ФИФА и покинул страну-агрессорку, вернувшись на родину.

С Хвичей батумцы вырвались в лидеры чемпионата. А летом он вместе со сборной Грузии шикарно стартовал в Лиге наций. Хвича отличился 3 голами и 2 ассистами, а Грузия набрала 10 очков за 4 матча.