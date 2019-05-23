Наполи вступил в переговоры по Малиновскому, – GdS

Представители Наполи на полную работают над трансфером хавбека Генка Руслана Малиновского.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что Наполи активно работает над трансфером звезды Генка Руслана Малиновского. Представители клуба ведут переговоры.

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Сейчас цена крутится вокруг суммы в 10 млн евро. Именно столько хотел бы получить бельгийский клуб за 26-летнего украинца.

Бельгийское издание voetballprimeur, в свою очередь, передает, что Генк не желает отпускать свою главную звезду, особенно учитывая то, что в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

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