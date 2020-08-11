toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Наполи возобновляет сотрудничество с Реалом – Гаттузо хочет купить игрока мадридцев

06:00 - Читати українською
Наполи возобновляет сотрудничество с Реалом – Гаттузо хочет купить игрока мадридцев
Серхио Регилон / Getty images

Итальянский Наполи заинтересован в трансфере защитника мадридского Реала Серхио Регилона.

Сезон-2019/20 Серхио провел на правах аренды в Севилье. Регилон провел за андалусский клуб 35 матчей во всех турнирах, к которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Наполи потерял Кальехона – СМИ сватают форварда в Ла Лигу

Испанец не сможет рассчитывать на игровую практику по возвращении в Мадрид, поскольку на его позиции играют Марсело и Ферлан Менди. В свою очередь, Наполи готов сделать 23-летнего защитника титуларом, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что Наполи уже имеет положительный опыт сотрудничества с Реалом. В 2013-м клуб из Неаполя оформил трансферы сразу трех игроков "сливочных" – Рауля Альбиоля, Гонсало Игуаина и Хосе Кальехона. Все стали легендами партенопейцев. Больше переходов между клубами не было, поэтому Регилон имеет возможность возобновить тенденцию.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Попов вернулся в общую группу Динамо – у киевлян есть потери
10 августа
7755
Теги
Италия Наполи Наполи Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Серхио Регилон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
4
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?