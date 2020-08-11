Наполи возобновляет сотрудничество с Реалом – Гаттузо хочет купить игрока мадридцев

Сезон-2019/20 Серхио провел на правах аренды в Севилье. Регилон провел за андалусский клуб 35 матчей во всех турнирах, к которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Испанец не сможет рассчитывать на игровую практику по возвращении в Мадрид, поскольку на его позиции играют Марсело и Ферлан Менди. В свою очередь, Наполи готов сделать 23-летнего защитника титуларом, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что Наполи уже имеет положительный опыт сотрудничества с Реалом. В 2013-м клуб из Неаполя оформил трансферы сразу трех игроков "сливочных" – Рауля Альбиоля, Гонсало Игуаина и Хосе Кальехона. Все стали легендами партенопейцев. Больше переходов между клубами не было, поэтому Регилон имеет возможность возобновить тенденцию.

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