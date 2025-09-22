В матче четвертого тура Серии А встречались Наполи и Пиза. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 4-й тур

Наполи – Пиза – 3:2

Голы: Гилмор,39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 59 (пенальти), Лорран, 90

Программу четвертого тура Серии А завершал матч Наполи против Пизы. Неаполитанцы к отчетному матчу подходили с четкой задачей – вернуть себе лидерство в Серии А, которое временно перехватил Ювентус. Встреча началась с контроля мяча от подопечных Антонио Конте, которые не очень форсировали события и планомерно расшатывали защиту Пизы. Полумоменты имели Де Брюйне, Политано и Ди Лоренцо. Впрочем, несмотря на невысокий темп, Наполи добился своего – на 39-й минуте Билли Гилмор подхватил передачу на границе штрафной, пробил по воротам и мяч после рикошета оказался в сетке.

Пиза не планировала сдаваться. Во втором тайме гости действовали достаточно смело и активно, и это дало результат – на 59-й минуте во время атаки Пизы мяч попал в руку Сэму Беукема, и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который спокойно реализовал М'Бала Нзола. Однако радость гостей была недолгой – уже через 15 минут защитник Наполи Леонардо Спинаццола роскошным ударом из-за пределов штрафной площади вновь вывел свою команду вперед.

На 82-й минуте Лукка забил третий мяч для Наполи, и казалось, что игра спокойно завершится победой хозяев. Но Пиза боролась до последнего – на 90-й минуте Лорран сократил отставание и превратил завершающие минуты в нервное испытание для подопечных Антонио Конте. Однако Наполи удержал победу и вернул себе первое место в турнирной таблице Серии А.

