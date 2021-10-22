Лига Европы УЕФА 2021/22, 3-й тур

Айнтрахт – Олимпиакос – 2: 1

Голы: Борре, 26 (пен), Туре, 45 + 3 - Эль-Араби, 30

Локомотив – Галатасарай – 0:1

Голы: Актюркоглу, 82

Наполи – Легия – 3:0

Голы: Инсинье, 76, Осимхен, 80, Политано, 90+5

Олимпиакос после двух подряд побед лидировал в группе D, но в 3-м туре грекам необходимо было защищать первое место от посягательств Айнтрахта. Начало встречи во Франкфурте оказалось тяжелым для гостей: "орлы" в стартовые 25 минут провели несколько моментов, а на 26-й заработали и реализовали пенальти – 1:0! Всего за 4 минуты пирейцы вернулись в игру, сравняв счет со своего пенальти, однако последнее слово в тайме осталось за немцами. В компенсированное время Хинтереггер замкнул подачу с углового ударом в перекладину, а в атаке вторым темпом Туре замкнул шикарную передачу от Соу – 2:1.

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В начале второго тайма Олимпиакос мог заработать еще один 11-метровый, однако VAR после падения Эль-Араби в штрафной хозяев не заметил нарушения правил. На 59-й же минуте Айнтрахт фактически закрыл игру – это Камада получил передачу от Пасиенсии и со средней дистанции пробил в левый нижний угол. 3:1! Греки капитулировали, а франкфуртцы остановились именно на этом голе. Айнтрахт возглавляет группу D.

В параллельном матче Локомотив пытался одержать первую победу в группе, принимая в родных стенах Галатасарай. Фатих Терим оставил в запасе сразу трех лидеров атаки (Актюркоглу, Моруцана и Дервишоглу), однако даже в игре с ослабленным составом турок "железнодорожники" ничего интересного не придумали Наиболее крутой эпизод произошел еще до начала встречи, когда на стадионе в Москве вместо стартового состава стамбульцев показали основу Баварии.

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Во втором тайме Галатасарай захватил инициативу и организовал несколько опасных моментов, однако ударам Барыша Йылмаза и Райана Бабела немного не хватило точности, а выстрелы Нельсона и свежего Актюркоглу парировал Гильерме. Наконец, на 82-й минуте замены Фатиха Терима принесли успех – Моруцан вырезал классную передачу на Актюркоглу, а тот уверенно переиграл голкипера. 0:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Наполи провалил стартовые два тура в Лиге Европы, расписав ничью с Лестером и проиграв Спартаку. Как следствие, команда опустилась на последнюю позицию, поэтому в домашнем матче с Легией итальянцев устраивала только победа. Подопечные Лучано Спалетти в первом тайме давили на ворота поляков, нанеся в три раза больше ударов и потеряв минимум четыре голевых момента, однако забить так и не удалось. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Во втором тайме содержание игры не менялось. Голкипер гостей творил чудеса, Инсинье и компания растратили моменты, а Легия в одной из контратак едва не открыла счет – Эмрели попал в штангу! Впрочем, кадровый потенциал хозяев спас Наполи. Лучано Спалетти на 72-й минуте выпустил Политано, а уже на 76-й он ассистировал Инсинье при голе в ворота Мишты. 1:0! Еще через четыре минуты Инсинье и Осимхен вдвоем разорвали оборону поляков, закатив второй мяч, а точку в противостоянии поставил свежий Политано – 90 + 5. Наполи громит Легию.

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