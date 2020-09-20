В рамках 1-го тура Серии А Парма дома уступила Наполи. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 1-й тур

Парма – Наполи – 0:2

Голы: Мертенс, 63, Инсинье, 77

Дженоа – Кротоне – начало в 16:00

Сассуоло – Кальяри – начало в 19:00

Ювентус – Сампдория – начало в 21:45

Наполи приехал в гости к Парме. Первая половина встречи была очень скучной – команды нанесли лишь по одному удару, и только "крестоносцы" сумели попасть в створ. Ни одного опасного момента зрители не увидели.

Во втором тайме ситуация изменилась – на поле появился Виктор Осимхен, который явно усилил линию атаки неаполитанцев. На 63-й минуте Мертенс подхватил мяч в штрафной и мгновенно выстрелил в правый нижний угол – 0:1. Чуть позже, на 77-й, Инсинье на добивании в штрафной закрепил преимущество. После этого интрига в матче была потеряна и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Наполи – 0:2.

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