Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании Жуана Жезуса.

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Контракт с бразильским защитником рассчитан на один год. Жуан присоединился к лагерю неаполитанцев на правах свободного агента, ведь в июне завершилось его соглашение с Ромой. Жезус уже знаком с наставником Наполи Лучано Спаллетти, они вместе работали в Роме.

В прошлом сезоне Серии А 30-летний бразилец провел всего 5 матчей.

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