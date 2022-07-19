Наполи на своем официальном сайте официально объявил о подписании Лео Эстигора. Контракт с центральным защитником рассчитан на 4 года. Согласно инсайду журналиста Николо Скиры, Брайтон получил за игрока сборной Норвегии 5 миллионов евро плюс бонусы.

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Предыдущий сезон Эстигор провел в аренде в составе Дженоа, даже успев провести два матча под руководством Андрея Шевченко. Впрочем, сотрудничество с украинцем длилось всего 10 дней.

Лео стал уже четвёртым новичком Наполи в текущем трансферном окне. До него партенопейцы успели подписать Андре Замбо-Ангиссу, Матиаса Оливейру и Хвичу Кварацхелию.

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