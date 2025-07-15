Сага вокруг трансфера Виктора Осимхена продолжается – Галатасарай отказался принимать новые условия, выставленные Наполи. Как сообщает La Repubblica, турецкий гранд перед этим уже подал все необходимые банковские гарантии и был готов заплатить 75 миллионов евро за нападающего, но новые финансовые требования итальянцев стали причиной разрыва переговоров.

Галатасарай сделал Наполи новое предложение по Осимхена – ранее переговоры были приостановлены

По информации источника, Наполи требовал 40 миллионов евро сразу и еще 35 миллионов бонусами до 2026 года. Кроме того, клуб хотел включить пункт о проценте со следующей продажи. Галатасарай не согласился – они готовы были выплатить всю сумму до 2027-го и не принимают никаких переплат или дополнительных условий.

Эта пауза в переговорах сразу активизировала интерес со стороны других клубов. В частности, ситуацию внимательно мониторят в АПЛ – Ранее Осимхена связывали с Манчестер Юнайтед и Арсеналом. Также готов был сделать предложение Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

26-летний нигериец, который прошлый сезон провел в аренде в Турции и стал лучшим бомбардиром Суперлиги, стремится как можно быстрее решить свое будущее – старт нового сезона уже менее чем через месяц.

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