В поисках свежей крови Наполи обратил внимание на вингера Вероны Сириля Нгонжа, который за два неполных сезона в Серии А забил 11 мячей. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, действующий чемпион Италии согласился заплатить за 23-летнего бельгийца 18 млн евро + бонусы.

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Портал Hellas1903 отмечает, что имеет более точные данные по потенциальной сделке. Согласно этому источнику, Верона получит за своего ключевого игрока 20 млн + бонусы в размере 2 млн евро. Отмечается, что первым предложением Наполи было 10 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов.

Нгонж подпишет с Наполи пятилетний контракт.

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