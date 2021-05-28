Наполи согласовал контракт с Спаллетти, – журналист
12:29 - Читати українською
Итальянский тренер Лучано Спаллетти все ближе к приходу в Наполи.
Спаллетти договорился с Наполи о контракте сроком на 2 года, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
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Тренерский штаб будет состоять из 6 специалистов, Спаллетти уже определился с четырьмя из них. Наставник раздумывает насчет тренера вратарей, а также планирует добавить тренера-аналитика.
Заметим, Спаллетти находится без работы с лета 2019 года, уступив Антонио Конте кресло главного тренера Интера. Также тосканец работал в Роме, Зените, Удинезе, Анконе и других клубах.
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