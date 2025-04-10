После нескольких неудачных попыток подписать Георгия Судакова Наполи не собирается сдаваться и сохраняет интерес к полузащитнику Шахтера и сборной Украины. Об этом сообщает Calciomercato.

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Неаполитанский клуб после перехода Хвичи Кварацхелии в ПСЖ все еще ищет замену грузинскому футболисту. Клуб Антонио Конте считает, что Судаков является идеальным кандидатом на усиление команды вместе с молодой звездой МЮ Алехандро Гарначо. "Партенопеи" планируют заключить эти сделки в летнее трансферное окно.

Напомним, что Судаков в текущем сезоне забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче за "горняков" во всех турнирах.

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